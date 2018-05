Vicenza, Dalla Rosa: «sarò il responsabile della sicurezza»

Condividi

«La sicurezza è un valore imprescindibile per la qualità della vita della nostra comunità. Per questo rafforzeremo gli strumenti già esistenti – dalla reintroduzione del vigile di quartiere a una pattuglia antidegrado sempre operativa – e ne metteremo in campo di nuovi – dalle telecamere intelligenti ai sistemi di controllo dei varchi di accesso alla città. Ma non solo: da sindaco terrò personalmente la delega alla sicurezza perché sarò io il diretto responsabile del patto di cittadinanza per il rispetto delle regole che faremo con tutti i vicentini, con le nuove generazioni e chi arriva da altri Paesi». Queste le parole del candidato sindaco di centrosinistra Otello Dalla Rosa davanti all’area ex Sartori a Ponte Alto, luogo simbolo in cui è stato avviato un importante percorso di contrasto al degrado e di riqualificazione urbana dell’area.

«La strada per dare risposte ai cittadini non è la corsa a chi grida più forte. Servono strumenti nuovi e il coraggio dell’innovazione per trovare, anche grazie alla tecnologia, soluzioni migliori», ha sottolineato Dalla Rosa che nelle scorse settimane aveva già annunciato, tra gli interventi prioritari, il completo rifacimento dell’illuminazione a LED e la presenza di un sistema di 100 telecamere intelligenti. «Questo sistema – ha aggiunto questa mattina – verrà integrato anche con degli apparati tecnologici di controllo dei varchi d’accesso alla città che consentiranno di verificare se le autovetture sono in regola con l’assicurazione, con la revisione o se risultano rubate».

«Faremo di tutto per potenziare l’organico degli agenti – continua Dalla Rosa -, ma non si possono illudere i cittadini annunciando assunzioni in massa di vigili perché i bilanci non lo permettono. Reintrodurremo il vigile di quartiere e formeremo una squadra di mediatori culturali per rafforzare l’impegno sul campo dove c’è più domanda di sicurezza. Potenzieremo inoltre la squadra di agenti di Polizia Locale “antidegrado” in modo che vi sia sempre una pattuglia pronta a intervenire alle chiamate dei cittadini». Inoltre «avvieremo una strettissima collaborazione con tutte le forze dell’ordine in seno al “comitato per l’ordine e la sicurezza” e rafforzeremo il lavoro con l’associazionismo per le attività di presidio antidegrado. Daremo vita a un Osservatorio della sicurezza: un luogo di confronto tra cittadini, amministrazione e forze dell’ordine, per ascoltare le esigenze, definire le soluzioni, attuare misure concrete»

Tra i luoghi più sensibili Otello Dalla Rosa ha poi indicato Campo Marzo: «merita una particolare attenzione – ha ribadito -. Per questo istituiremo un presidio fisso di polizia locale al Moresco o nella struttura di AIM per una vigilanza costante, ci sarà una sua squadra dedicata di custodi fissi e installeremo telecamere e colonnine SOS. Per restituire il parco ai vicentino promuoveremo attività e iniziative, riprogetteremo il parco con un concorso europeo in modo da definire quali sono le soluzioni strutturali più efficaci per la vivibilità e la sicurezza dell’area. Lo faremo in tempi brevi e con tutte le risorse economiche che saranno necessarie».