Zaia: «Cottarelli uomo del Fondo Monetario, arriva la troika»

Condividi

Dopo l’affidamento dell’incarico da parte di Mattarella, a Sergio Cottarelli, arriva il duro commento del presidente del Veneto, Luca Zaia. «Cottarelli è un uomo del Fondo Monetario, con lui arriva la troika. Bene, siamo commissariati. Per Savona – specifica – sono state messe in discussione idee: lui ha un curriculum da paura e vale mille volte di più di quello di Cottarelli».

«Se non si va a votare subito, bisognerà fare una nuova legge elettorale – conclude – Non escludo che la si possa fare col M5S. Siccome abbiamo un Parlamento in piena efficienza, tonico, sarà opportuno che provveda ad una legge nuova».