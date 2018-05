Zevio (Vr), ubriaco alla guida uccide 15enne

Condividi

Tragedia sulla Ronchesana nella notte tra sabato e domenica. Intorno all’una un gruppo di amici stava tornando a casa verso Zevio in bicicletta quando è sopraggiunta una Volvo che nel tentativo si superarli, ha urtato lateralmente l’ultimo della fila. Scaraventato nel fosso, Tarik Erradi, 15enne di origine marocchina e nato a Legnago, è morto sul colpo. Il conducente dell’auto non ha prestato soccorso e si è dato alla fuga ma un’ora dopo si è presentato in caserma dai carabinieri per costituirsi.

Il 26enne che guidava l’auto è risultato positivo all’alcoltest ed è stato denunciato a piede libero con le accuse di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. La Polizia Stradale intanto ha aperto un’indagine per chiarire alcuni dettagli poco chiari della dinamica dell’incidente.

