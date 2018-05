14enne vittima dei bulli: «vogliamo la foto di tua sorella nuda»

Condividi

Mesi di scherzi, molestie, botte, minacce e ricatti. La procura per i minorenni di Venezia ha avviato un’indagine a carico di due studenti vicentini di 16 e di 17 anni, con l’ipotesi di estorsione nei confronti di un 14enne. Come riporta Diego Neri sul Giornale di Vicenza a pagina 17, infatti, dopo essersi fatti consegnare soldi, un videogioco, un cappello da baseball e la cover dello smartphone, i due bulli hanno avanzato un’ulteriore richiesta: «devi mandarci una foto di tua sorella nuda».

Il ragazzino ha così tentato di fotografare la sorella 18enne sotto la doccia, ma dopo essere stato beccato, ha trovato il coraggio di parlare del ricatto con lei e con i genitori, che lo hanno accompagnato in caserma per sporgere denuncia. Ora i due bulli verranno probabilmente convocati per essere interrogati e chiarire la loro posizione.

(Ph. Shutterstock)