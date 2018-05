A 19 anni sopravvive a meningite e 6 tumori: la forza di Sophie

Condividi

Ha il viso di una giovane donna ma lo sguardo di chi è consapevole di averne passate davvero tante per avere solo 19 anni. Lei è Sophie Houghton-Hinks ed è sopravvissuta alla meningite e a sei diversi tumori in meno di due anni.

Il calvario della ragazza, fatto di diagnosi che nessuno vorrebbe sentirsi dire, terapie, trapianti e ricoveri, è iniziato nel 2016 con una malattia al fegato scoperta in seguito ad un collasso. Dopo aver trapiantato l’organo sembrava tutto finito. Invece la ragazza è stata colpita dalla meningite dalla quale è riuscita a guarire. Nell’ottobre del 2017 scopre di avere un cancro alla gola, ai polmoni, al fegato, alla milza, all’addome e al cervello. Oggi, dopo sei mesi di chemioterapia, Sophie sta meglio e le possibilità che possa tornare presto a condurre una vita normale sono molto alte.

In una foto pubblicata su Facebook, Sophie scrive: «there is a “can” in cancer. I can survive this» che tradotto significa: «c’è un “can” (in inglese vuol dire potere, ndr) nella parola cancro. Io posso sopravvivere a questo».

Fonte: Tgcom24