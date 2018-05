BpVi, soci contro procura: «spostare processo a Venezia»

Condividi

Dopo la richiesta di spostare il processo sul crac BpVi da Vicenza avanzata sabato dai legali degli ex manager indagati per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, la procura berica finisce ora sotto attacco anche da parte di alcune centinaia di soci. Come scrive Andrea Priante sul Corriere del Veneto a pagina 6, è stata depositata una istanza di avocazione delle indagini che sarà presentata nelle prossime settimane alla procura generale di Venezia.

I soci accusano i magistrati vicentini di inerzia per non aver esteso l’inchiesta ad altri soggetti considerati responsabili del crac della banca (la società di revisione Kmpg, i sindaci e diversi dirigenti e dipendenti BpVi) e per non aver preso in considerazione ulteriori ipotesi di reato, a cominciare dalla truffa e dall’associazione per delinquere. I legali che faranno richiesta di spostare il processo a Venezia sono pochi ma rappresentano circa 500 investitori. Se accolta l’istanza di avocazione le indagini preliminari passerebbero nelle mani del procuratore generale Antonio Mura.