Brugnaro: «rischio Grecia dietro l’angolo»

«Io avrei dato il mandato a Salvini non a Cottarelli per dimostrare che non c’era nessuna intenzione di cambiare il risultato elettorale (…) ma non si può in alcun modo mettere in dubbio la buona fede e l’istituzione del presidente». Così in un’intervista di Francesco Bottazzo sul Corriere del Veneto a pagina 5, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro commenta la situazione politica italiana all’indomani dell’incarico affidato da Mattarella a Cottarelli per formare un “governo del presidente”.

«La finanza – aggiunge il sindaco – è un metodo avanzato per gestire le ricchezze di tutti, siamo in un mondo globalizzato dove non si può voler scendere dalla giostra, ti puoi fare anche male. Io penso che lo spread così alto sia preoccupante per tutti (…) Francamente se continuiamo così anche a perdere credibilità internazionale, il rischio Grecia è dietro l’angolo, non è una cosa impossibile, anche perchè nella campagna elettorale ci saranno accuse e controaccuse. Cosa resterà del nostro Paese?».