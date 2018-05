Camposampiero (Pd), parroco: «se non abortisci ti do 1000 euro»

Condividi

«Tempo addietro, avevo detto a una madre: “Se non abortisci, ti consegnerò alla nascita mille euro” . È poca cosa, ma è stato un incoraggiamento per più di qualcuna». Così sul Mattino a pagina 29, Don Marco Scattolon, 73anni, parroco piombinese di Rustega (Camposampiero, Padova). «A chi mi chiede perché non mi prendo l’aiuto di una governante in canonica rispondo che, arrangiandomi, ho la possibilità di risparmiare per aiutare qualche donna incinta o qualche famiglia con figli», aggiunge il sacerdote.