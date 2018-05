Caos governo, spread da record: sfondato tetto 300 punti

Condividi

E’ allarme per la tenuta dei conti italiani all’indomani dell’incarico dato a Cottarelli da Mattarella per formare un nuovo governo. L’instabilità politica e l’incertezza sull’esito delle prossime elezioni, hanno infatti fatto schizzare in alto il differenziale di rendimento tra i titoli decennali tedeschi e quelli italiani (il famoso spread), che ha sfondato questa mattina quota 320 punti per poi ripiegare verso i 300. Ma aumentano anche i tassi pagati dai titoli di Stato con scadenza a due anni, segno che sui mercati c’è incertezza sulla sorte dei conti del Paese anche a breve termine.

Il rendimento del titolo decennale italiano è salito fino al 2,92%, una percentuale mai raggiunta dal maggio 2014, mentre il tasso di interesse pagato dai titoli biennali è arrivato all’1,9%, il massimo da settembre 2013. In netto calo anche Piazza Affari che all’apertura ha segnato una perdita del 2,11% per poi cedere quasi 3 punti percentuali dopo le prime ore di scambi. Molti titoli bancari sono stati sospesi per eccesso di ribasso.

Fonte: Il Fatto Quotidiano

(ph: squarespace.com)