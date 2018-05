Caos Italia, le responsabilità di Berlusconi e del Pd

Condividi

Per comprendere l’attuale crisi e le possibili soluzioni di lungo periodo partiamo da lontano con un’analisi politica e non solo formalmente costituzionale. Il sistema politico italiano del dopoguerra venne definito dal politologo Sartori un “bipartitismo imperfetto”. Implicita c’era l’idea che il bipartitismo fosse il sistema migliore per una democrazia. L’imperfezione stava nel fatto che pur esistendo due schieramenti potenzialmente maggioritari, ai comunisti non era concesso vincere a causa di equilibri internazionali.

I comunisti se ne fecero una ragione e i democristiani compresero che, se volevano indebolire le pretese rivoluzionarie comuniste, dovevano riconoscere loro prima di tutto legittimità nella nuova democrazia. Così, pur competendo in Parlamento e alle elezioni per avere il maggior peso possibile, la Dc consentiva al Pci di partecipare al sottogoverno e non si intrometteva negli enti locali in cui il PCI era in maggioranza. Il sistema proporzionale consentiva questo equilibrio e una politica non del tutto bloccata in formule rigide.

Questa situazione durò fino alla dissoluzione dell’Unione Sovietica e del Partito Comunista. Contestualmente si adottarono leggi elettorali maggioritarie che cambiarono la competizione politica e consentirono l’alternanza. Le vecchie classi dirigenti, un tempo nemiche (democristiani e comunisti) si allearono contro coloro che erano giudicati parvenus della politica. Si introdusse lo spoil-system salutandolo allegramente come progresso democratico. L’alternativa era più tra due gruppi di potere ancora ispirati più o meno sinceramente alle vecchie ideologie.

Anche questo modello, con il declino di Berlusconi e l’ascesa della demagogia di destra di Salvini ha fatto il suo tempo. Come agli inizi degli anni novanta Mani Pulite liquidò, senza voto popolare, gran parte di una classe politica, negli ultimi anni è emerso il Movimento 5 Stelle che si proponeva di rinnovare la politica e le vecchie classi dirigenti. Certo, all’inizio lo faceva con un linguaggio e con metodi spesso di pessimo gusto che tuttavia si stavano gradualmente normalizzando. A differenza che nel 1993, per lo meno questo cambiamento proveniva dalle urne e non dalle aule di tribunale. Dietro ai pentastellati è probabile che ci siano “poteri forti” così ci sono nel PD sostenuto da banche, imprese e stampa. Per Berlusconi è evidente. Tutto questo non significa che l’opinione del popolo sia irrilevante e l’esistenza di poteri forti è, per altro verso, una garanzia di stabilità.

Con la mentalità maggioritaria che si era affermata però, s’è continuato a pensare di vincere ed eliminare l’avversario almeno fino alle elezioni successive. Da qui il ricorso sempre più frequente al voto di fiducia che è una ferita dimenticata alla Costituzione. Alle ultime elezioni, dopo essere tornati senza alcuna preparazione al sistema proporzionale, è prevalsa per lungo tempo l’impasse a causa del reiterarsi della delegittimazione degli avversari.

Così che alla fine s’è verificata l’ipotesi peggiore: si sono alleati i due partiti antisistema. Un pasticcio che dirigenti di partito incapaci, presuntuosi e interessati soprattutto a combattersi tra loro, non sono riusciti a evitare. Non è riuscito il Pd a fare da tutore al 5stelle offrendosi di collaborare e continuando invece a delegittimarlo (lo scrivo da almeno cinque anni!); e non è riuscito Berlusconi a domare il ben più pericoloso Salvini così come fece con Bossi un quarto di secolo fa. Un capolavoro politico degli “esperti” che sono in effetti esperti in trame, ma non in governo.

Un dialogo con il 5 Stelle (33% dei voti!) che stava drenando una buona parte degli elettori del centrosinistra e ne interpretava le esigenze non era opportuno se non doveroso? Cedere un po’ di potere per conservare la democrazia non è proprio dei saggi quali furono Togliatti e De Gasperi? Invece ci si è arroccati su posizioni radicali come gli stolti Sicari a Masada. La reazione è stata di nuovo di chiusura al dialogo con chi, simpatico o antipatico che sia, detiene la maggioranza dei voti. Allo stesso modo si comportò l’ALDE in Europa quando rifiutò l’adesione dei 5stelle al gruppo parlamentare perdendo così l’occasione di una politica più moderata. La crisi, che non è solo italiana, sarà superata se si sostituirà una classe dirigente logora e si realizzeranno le riforme che ridiano legittimità a istituzioni in cui pochi si riconoscono. Ma potrebbe non succedere.

(ph: antudo.info)