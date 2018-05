«Conte e Manildo per il dialogo con Mom? Ma è di Comune e provincia»

Condividi

«Manildo dice di voler dialogare con Mom. Forse non sa che Mom è del Comune per il 15%. E Conte pure vuole dialogare con Mom. Forse non sa che la Provincia, governata dalla Lega, ha il 51% di Mom». Lo afferma il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Treviso, Domenico Losappio, che chiede: «ma in tutti questi 25 anni di governo della Lega e del Partito Democratico, perché questi signori che si propongono al governo della città non hanno mai dialogato con Mom?».

Per i grillini, «sia Conte che Manildo e i partiti da loro rappresentati» hanno avuto «più e più occasioni per parlare con MOM e, per tale ragione, la loro è soltanto propaganda politica fine a sé stessa. Hanno voluto Mom, sono entrambi Mom, ne condividono le idee, i meccanismi, l’hanno creata per poi criticarla. Ma noi ricordiamo sempre a tutti che Mom Spa è totalmente pubblica, governata da Lega e Partito Democratico. Lasciamo ai cittadini trarre le conclusioni».