Decapitano pesci dell’antica fontana e scappano

Atto vandalico sabato notte contro la storica fontana di Castegnero. Come scrive Antonio Gregolin sul Giornale di Vicenza a pagina 23, ignoti hanno pescato e decapitato decine di pesci d’acqua dolce ornamentali che erano stati introdotti da dei volontari nell’antico ex lavatoio dopo la sua bonifica. La vasca semicircolare in pietra dei berici è alimentata da una sorgente naturale e negli ultimi anni è diventata un simbolo per il paese.

A compiere il gesto sarebbe stato secondo il presidente dell’Associazione “Gli Amici dea Fontana”, un gruppo di ragazzi che si sono poi dati alla fuga dopo aver avuto tutto il tempo per lasciare sui sui bordi della fontana le teste mozzate, le interiora e le squame dei pesci. Sul caso è stata aperta un’indagine per risalire ai responsabili.

(ph: wikipedia.it)