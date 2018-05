Fedez ha un nuovo amore vicentino…

Condividi

Renzo Rosso, dopo aver recentemente presentato un’offerta per l’acquisto del Vicenza Calcio, lancia un’altra bomba. Pubblicando la copertina di MF Fashion, annuncia una nuova collaborazione con il cantante Fedez. Al concerto del primo giugno a San Siro, Fedez vestirà un total look by Diesel e insieme stanno progettando una nuova capsule collection. «Instagram e i digital media sono i pilastri della nostra crescita», ha commentato spiegando che punta a raddoppiare il peso dell’e-commerce in tre anni.