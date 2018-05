Governo innalza vigilanza a sedi istituzioni: «rischio estremisti»

Condividi

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza chiede in una nota a questure e prefetture di innalzare la vigilanza alle sedi istituzionali per prevenire possibili manifestazioni di protesta di singoli o gruppi appartenenti ad ambienti radicali non solo in occasione del 2 giugno. L’attenzione, secondo quanto si apprende, si concentra in particolare su Roma, dove ha sede la maggioranza delle istituzioni, ma riguarda anche altre città. La nota del Dipartimento non fa riferimento alle manifestazioni annunciate da Lega e M5s, quanto piuttosto alla possibilità che gruppi radicali – dagli anarchici all’estrema destra – possano tentare di dar vita ad atti dimostrativi o di contrapporsi alle manifestazioni “ufficiali” già programmate.

Per quanto riguarda il 2 giugno, si segnala in particolare la possibilità che gruppi antimilitaristi o pacifisti possano attuare contromanifestazioni per opporsi alla parata militare in programma ai Fori Imperiali. L’innalzamento delle misure, sempre secondo quanto si apprende, riguarderebbe anche le altre sedi istituzionali presenti in Italia, a partire da quelle economiche a Milano, e quelle riconducibili all’Unione Europea. Alle questure, inoltre, è stato chiesto di segnalare tutte le informazioni riguardanti gli eventuali arrivi a Roma per il 2 giugno di soggetti che potrebbero dare vita ad “azioni di disturbo” o illegali, in modo da poter mettere in atto ulteriori misure preventive per tutelare persone e obiettivi a rischio. (Fonte: Ansa – 13:38)

(Ph. Shutterstock)