“Il mio capitano ha sangue italiano”, Balotelli: «sveglia, siamo nel 2018»

Mario Balotelli è stato l’autore di uno dei due gol che ha portato alla vittoria la nazionale italiana nell’amichevole contro l’Arabia Saudita. Quella rete ha voluto dedicarla a Davide Astori, l’ex capitano della Fiorentina morto improvvisamente qualche mese: «sono convinto che là, in alto, oggi la guardavi con mio papà la partita! Questo gol, anche se non vorrà dire niente, anche se non servirà a niente, lo dedico a te».

Poi ha commentato lo striscione apparso sugli spalti e subito rimosso dalla polizia che riportava la seguente scritta: «Il mio capitano è di sangue italiano». L’attaccante del Nizza ha replicato: «siamo nel 2018 ragazzi basta. Svegliatevi! Per favore!».