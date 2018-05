Impeachment, nessuno sa come scriverlo: strafalcioni italiani su Google

Condividi

Impingement, Impiccment, Impichment e chi più ne ha più ne metta. Dopo il caos della politica italiana degli ultimi giorni, caos anche su Google e nella testa degli italiani. In tantissimi si sono fiondati sul motore di ricerca più famoso per cercare il significato del termine “impeachment“. Peccato che usando il tool Google Trends, che registra le parole più digitate sul web, escono strafalcioni ed errori che evidenziamo come l’italiano e l’inglese non va molto d’accordo.

Le gaffe sono di portata nazionale ma si registrano, in particolare, dal Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, dove la ricerca errata addirittura supera quella corretta. Ecco il significato di questa parola tanto cercata quanto scritta in maniera sbagliata: “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri”.