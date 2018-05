La frase di Oettinger scuote Europa e Italia, tutte le reazioni

Condividi

Dopo il polverone sollevato dai tweet del giornalista Bernd Thomas Riegert che anticipavano alcune dichiarazioni del commissario europeo al Bilancio Gunther Oettinger, in molti hanno preso le distanze. Christoph Jumpelt, capo della comunicazione di Deutsche Welle, il giornale che ha commissionato l’intervista, parla di un errore: «il nostro redattore purtroppo nel suo tweet non ha separato in modo chiaro la propria valutazione dalla citazione. Di questo ci scusiamo. Questo è stato corretto col tweet successivo».

Le reazioni dall’Europa

Il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, ha lanciato un appello: «per favore rispettiamo gli elettori italiani, siamo qui per servirli non per impartirgli lezioni». Anche il presidente della Commissione Europea, Jean Claude Juncker, tramite il suo portavoce ha fatto sapere che considera quel commento «sconsiderato. Compete agli italiani e soltanto a loro decidere sul futuro del loro paese, a nessun altro». Così il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani: «l’Italia non è una democrazia a sovranità limitata. Non sono i mercati a decidere il destino della Repubblica, ma i cittadini con il loro libero voto e le Istituzioni che li rappresentano. Chiedo a tutti di rispettare la volontà degli italiani. In loro ho piena fiducia». Più diplomatico il commissario agli affari economici Pierre Moscovici: «gli italiani hanno bisogno di scegliere il loro destino ed avanzare con le loro regole democratiche verso il destino che si sceglieranno e allo stesso tempo di restare nell’ambito delle regole comuni e nell’euro, che è positivo per tutti noi. Per quello che mi riguarda lavorerò con intelligenza, armonia e fiducia nella volontà di trovare delle soluzioni comuni con quello che sarà il governo italiano qualunque sia la situazione politica».

Le reazioni dall’Italia

Il leader della Lega, Matteo Salvini: «pazzesco, a Bruxelles sono senza vergogna. Se non è una minaccia questa… Io non ho paura». Il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio: «ci trattano come una colonia estiva dove fare le vacanze, è assurdo. Se io avessi detto la stessa cosa sui tedeschi sarebbe insorta tutta la comunità politica europea. Ora le istituzioni dovrebbero difenderci, ma c’è silenzio assordante. Tra pochi mesi nascerà un governo del cambiamento». Il presidente del Pd, Matteo Orfini: «se è vera è una dichiarazione offensiva, irricevibile, stupida». Il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina: «nessuno può dire agli italiani come votare. Meno che mai i mercati. Ci vuole rispetto per l’Italia». Il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda: «il Presidente Juncker faccia tacere il Commissario Oettinger e gli altri Commissari che regolarmente intervengono a sproposito nel dibattito politico italiano causando danni all’Unione Europea e a chi in Italia è impegnato a difendere la nostra appartenenza all’Europa. Queste intrusioni sono intollerabili. Oettinger si scusi con i cittadini italiani o si dimetta». La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: «le minacce di Oettinger non ci fanno paura: gli italiani insegneranno ai tecnocrati di Bruxelles e ai signori dello spread che cosa è la democrazia. L’Italia è una Nazione sovrana: i ricatti dei cravattari non ci spaventano e spazzeremo via chi ci vorrebbe in ginocchio».

Le reazione dal Veneto

Il presidente della regione Luca Zaia: «quanti Padri della Costituente, quanti di coloro che hanno offerto la vita per la libertà stanno in queste ore rivoltandosi nei loro sepolcri dopo aver letto quanto dichiarato da Oettinger? Mi piacerebbe dire che l’ha fatto improvvidamente, ma so che invece è esattamente ciò che pensa la casta europea. E’ allucinante quanto si sente dire da giorni nelle capitali europee e dai centri del potere finanziario che ci riporta ai tempi oscuri in cui si votava per censo, per reddito, per sesso. Secoli nei quali il suffragio universale era irriso e demonizzato. E’ questo ciò che le “cancellerie forti” europee e i mai esattamente identificati, e men che meno votati, “mercati” desiderano? Vogliono che l’Italia sia l’unico Paese europeo in cui il voto popolare non conta? Se è questo che vogliono, è inutile che si rivolgano a quell’alternativa di Governo Lega-5Stelle che si era delineata e che tanto li spaventava, semplicemente perché non c’è più. Si rivolgano al Quirinale». Il presidente del consiglio regionale veneto, Roberto Ciambetti: «rara presunzione e sfrontatezza. Oettinger, tracotante a parole e indubbiamente deciso, sente il pericolo di un governo del cambiamento che in Italia, grazie a figure adamantine, volute dal popolo e non servi delle lobby avrebbero finito con il dimostrare come le politiche imposte dalla Germania all’Europa sono sbagliate, improvvide, utili solo ai tedeschi e mortali per le altre economie. Siamo davanti a un ricatto inaccettabile, davanti a parole indegne del popolo tedesco, frasi di una tracotanza e mancanza di rispetto che impongono le immediate dimissioni dell’esponente politico della Cdu. Tanta arroganza e disprezzo svelano chi e perché ha minato il processo democratico di formazione del governo Conte».

Intanto il Pd all’Europarlamento ha chiesto le dimissioni di Oettinger. La capo-delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, Patrizia Toia, si rivolge direttamente a Juncker: «le chiediamo per due ragioni: primo, perché non si possono invocare i mercati per dare lezioni politiche a un paese. Secondo, perché con queste dichiarazioni non fa che danneggiare l’Italia. Un commissario che si occupa di bilancio dovrebbe sapere quanto è facile e pericoloso influenzare i mercati. Di fronte all’ottusità delle parole di Oettinger penso che le provocazioni di Salvini e Di Maio per far salire lo spread e quelle dei conservatori tedeschi siano un copione già scritto che serve a tutte e due le parti a guadagnare consensi. A perderci però sono gli italiani».