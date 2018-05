Melegatti, dipendenti: «sosteniamo offerta fondo Usa»

Condividi

«Egregio signor giudice (…) vogliamo dire la nostra (…) rappresentiamo la parte onesta, credibile e seria, noi siamo coloro che fino ad oggi con dignità, sacrificio e senso del dovere hanno mantenuto in vita l’anima dell’azienda, il suo lievito madre e allo stesso modo stiamo tenendo in vita la speranza». Così, in una lettera pubblicata su l’Arena di oggi, i lavoratori di Melegatti annunciano il loro pieno sostegno all’offerta del fondo americano De Shaw & Co, ormai unica alternativa possibile per evitare il fallimento e la chiusura dello stabilimento di San Martino Buon Albergo (Verona).

«Oggi ci può essere un domani solo grazie all’unica, credibile, seria e determinata proposta arrivata dal fondo americano De Shaw & Co, che da oltre un anno sta alacremente lavorando per questo e che inspiegabilmente non è stato preso in considerazione – continua la lettera indirizzata al giudice Silvia Rizzuto – chiediamo di aiutarci separando il giudizio sull’operato degli amministratori, da quello sul futuro di 350 famiglie». L’iniziativa dei dipendenti, arriva nell’attesa della decisione del collegio dei magistrati che a breve dovrà esprimersi sulla richiesta di concedere altri 20 giorni di tempo a Melegatti per l’elaborazione di un piano di salvataggio insieme al partner finanziario.