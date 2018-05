Mondiali sci Cortina, Anas: «nuove strade non saranno pronte»

Condividi

Arriva la doccia fredda per i mondiali di sci alpino a Cortina previsti per il 2021. Come scrive Martina Zambon a pagina 11 dell’edizione di Treviso e Belluno del Corriere del Veneto, a mettere in dubbio il successo dell’evento sportivo è Gianni Vittorio Armani, ad di Anas. «Abbiamo sette cantieri in corso con una data di consegna prevista – spiega -. Poi ce ne sono altri quattro in via di aggiudicazione per i quali, probabilmente, entro fine giugno saranno consegnati gli appalti. Infine, se ne prevedono altri undici che sono nella fase di gara».

Tra la Via e lo screening e i loro tempi burocratici l’avvio dei lavori per le 4 varianti (tra cui quella di Cortina) dovrebbe arrivare entro fine 2019. «Una data che non è compatibile con la realizzazione entro i tempi previsti – rileva lapidario Armani -. Stiamo vedendo se una parte della variante di Cortina possa essere implementata prima. In sintesi le opere si faranno, e ci si ricorderà che sono state fatte per i Mondiali, che poi siano pronte per l’evento, temo non sarà possibile».

(ph: sicurauto.it)