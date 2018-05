Per Rosso il Vicenza Calcio vale 1,1 milioni

Condividi

Ieri Otb spa, holding di Renzo Rosso, ha depositato la sua offerta per acquistare il Vicenza Calcio. E’ stata l’unica busta presentata ed oggi escono alcuni particolari, come la cifra. Rosso offre 1 milione e 100 mila euro per l’acquisto del Lane. Il collegio dei giudici si è riunito in camera di consiglio per scartabellare il plico di documenti presentato dai consulenti di Rosso e verificare che ci siano tutti i requisiti richiesti. Entro 48 ore verrà dato il responso.

Fonte: Corriere del Veneto