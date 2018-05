Pizzaioli addio: ecco “Pazzi”, il robot che sforna 120 pizze all’ora

Condividi

Si chiama “Pazzi“, la rivoluzionaria invenzione che rischia di far andare di traverso la margherita ai pizzaioli italiani. Questo”robot-pizzaiolo, infatti, è in grado di rimpiazzare l’essere umano in tutti i passaggi di preparazione della pizza: spiana la pasta, spalma il pomodoro e aggiunge gli ingredienti selezionati dai clienti, inforna e sforna la pizza…in appena 30 secondi. 120 pizze in un’ora.

Ideato dagli ingegneri francesi Sébastien Reverso e Cyrill Hanon con la collaborazione del campione del mondo di pizza Thierry Graffagnino, e commercializzata dalla startup d’Oltralpe EKIM, diretta da Philippe Goldman (ex l’Oréal e Giorgio Armani), “Pazzi” potrà essere impiegato in aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali e parchi divertimento.

