«Quirinale come la Bastiglia», padre di “Dibba” indagato per oltraggio a Mattarella

Condividi

Vittorio Di Battista, padre di Alessandro “Dibba” del Movimento 5 Stelle, è indagato per violazione dell’articolo 378 che punisce «le offese al prestigio e all’onore del Capo dello Stato». Adirato per l’affossamento del governo Lega-M5S e per l’incarico di formare un nuovo governo assegnato da Mattarella a Cottarelli, Di Battista padre, già accusato di avere posizioni vicine al fascismo, aveva scritto un post al vetriolo pubblicato e poi rimosso dal suo profilo Facebook.

Nel commento ricordava la rivoluzione francese e scriveva: «(Mattarella) vada a rileggere le vicende della Bastiglia. ma quelle successive alla presa. Quando il popolo di Parigi assaltò e distrusse quel gran palazzone simbolo della perfidia del potere, rimasero gli enormi cumuli di macerie che, vendute successivamente, arricchirono un mastro di provincia. Ecco, il Quirinale è più che una Bastiglia, ha quadri, arazzi, tappeti e statue. Se il popolo incazzato dovesse assaltarlo, altro che mattoni. Arricchirebbe di democrazia questo povero paese e ridarebbe fiato alle finanze stremate. forza mister Allegria, fai il tuo dovere e non avrai seccature».

Fonte: Huffingtonpost.it

(ph: ilpopulista.it)