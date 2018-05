Razzi: «io con Salvini, riapriremo case chiuse per il bene del Paese»

Condividi

Antonio Razzi, ex senatore di Forza Italia, annuncia a Radio Cusano Campus di essere pronto a buttarsi il passato alle spalle ed a scendere di nuovo in campo. «nella vita bisogna essere sempre pronti. Ci sono tantissime possibilità che mi candidi con la Lega di Salvini. Sostengo sempre Berlusconi, ma chiedo sempre di chiamarlo e di incontrarlo senza ricevere risposta – continua Razzi -. Per fare del bene ai cittadini posso scegliere la Lega. Salvini mi conosce molto bene, sa quanto valgo, è stato con me in Corea. Tra noi è scattato subito un feeling. E la Lega potrebbe approfittare della mia amicizia con la Corea del Nord”».

E quando gli viene chiesto che punti in comune abbiano lui e la Lega, Razzi ha spiegato: «mi chiedete di dire “prima gli italiani“? Lo dico convintamente. Prima gli italiani! Ci mancherebbe altro. Per me è sempre stato così e sarà sempre così. Un’altra battaglia che accomuna me e Salvini è quella per la riapertura delle case chiuse. Io e Salvini la faremo insieme, per il bene del Paese, per il bene di tutti». Conclude rispondendo agli attacchi all’Italia sui giornali tedeschi: «ci hanno dato degli scrocconi? Si sciacquassero la bocca prima di parlare degli italiani. dovrebbero stare zitti, ne hanno combinate di cotte e di crude in tutto il mondo. Mio padre è stato prigioniero in Germania».

Fonte: Tpi