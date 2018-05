Ladri in canonica a Spresiano (Tv), il parroco: «troppa accoglienza»

Condividi

La pazienza ha un limite, anche per i timorati di Dio. E deve essere finita quella di don Giuseppe Viero, parroco di Spresiano (Treviso), che dopo un tentato furto in canonica ha detto: «È evidente che il territorio non è più controllato. Alle attuali condizioni non è più controllabile» Un problema di portata nazionale: «Qui serve un’analisi politica. Perché le scelte sono state precise. L’Italia deve essere una nazione accogliente. E questo è il risultato».

Come riporta Mauro Favaro sul Gazzettino, non è la prima volta che l’oratorio finisce nel mirino di malviventi. Questa volta i ladri non sono riusciti a portare via niente, ma hanno lasciato conficcata nella porta l’accetta usata per scardinarla. «I grandi cervelli dicono che i reati sono in calo – aggiunge don Giuseppe -. Sì, se tutti fanno come me, che su dieci eventi simili ne ho denunciati due, allora è chiaro che sono in calo. Ma chi va a rompersi le scatole per fare la denuncia ai carabinieri? Tanto non ne vale la pena».

