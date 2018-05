Treviso, Conte (centrodestra): «incarico omesso? Io tranquillo»

Condividi

Il candidato del centrodestra a Treviso, Mario Conte (in foto), non ha dichiarato al momento della sua elezione in consiglio comunale in quota alla Lista Gentilini nel 2013, di essere amministratore di una società, la Maw srl, attiva nel settore edile. Come scrive Andrea Passerini su La Tribuna a pagina 17, ciò emerge da un’indagine svolta dal segretario generale del Comune, Otello Paraluppi, in qualità di responsabile del rispetto delle norme sull’anticorruzione e sulla trasparenza degli amministratori pubblici. Conte non ha reso noto il suo incarico sull’atto ufficiale che ogni eletto deve compilare e non lo avrebbe dichiarato per 5 anni. Per la precisione, Conte risulta amministratore della Maw fino al 13 luglio 2016, data in cui la società è stata dichiarata fallita dal tribunale di Treviso (l’iter fallimentare è tuttora in corso).

Per l’omessa comunicazione incarichi, va detto, non esiste alcuna sanzione: il protocollo prevede infatti che in caso di inadempienza il presidente del consiglio comunale informi gli altri consiglieri. Tuttavia ciò non è necessario se l’inadempiente provvede a sanare la sua dichiarazione, come fatto da Conte il 21 maggio scorso. Il candidato sindaco del centrodestra dal canto suo si dichiara estraneo di fatto alle sorti della Maw srl dopo il 2012: «l’omissione? l’ho fatta in perfetta buonafede, nella totale certezza di esserne fuori dal 2011, anno in cui ho ceduto le mie quote, un atto registrato davanti al notaio».

Conte spiega inoltre di non sapere come mai egli risulti amministratore fino al 2016: «non posso che pensare a un mero errore, non capisco ancora oggi come sia potuto accadere. Non ho percepito compensi, non ho firmato alcun atto della società, per me era un capitolo chiuso e come tale, già nel 2013 all’atto della mia elezione, non ho dichiarato la carica». Il candidato sindaco si dice infine insospettito dal fatto che il suo caso sia sollevato proprio in campagna elettorale: «sono arrivate lettere anonime, in Comune ma anche al K3, ad alti esponenti della Lega, forse ad altri esponenti politici. E ho subito sporto denuncia per diffamazione ai carabinieri della stazione di Paese contro ignoti (…) Ho agito in perfetta buonafede, non ho percepito dal 2012 né compensi né ho firmato atti, a riprova che sono fuori dalla società».