Ue, stop a posate e cotton fioc in plastica usa e getta

Condividi

L’Unione Europea mette al bando i 10 prodotti di plastica monouso “che più inquinano le spiagge e i mari d’Europa”. La proposta approvata dalla Commissione europea prevede che bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini, siano fabbricati esclusivamente con materiali sostenibili. Inoltre, entro il 2025 gli Stati membri dovranno raccogliere il 90% delle bottiglie di plastica monouso per bevande, ad esempio con sistemi di cauzione-deposito.

I produttori saranno inoltre chiamati a coprire i costi di gestione dei rifiuti per prodotti come i mozziconi di sigaretta, palloncini e attrezzi da pesca in plastica. Altri prodotti, come gli assorbenti igienici e le salviette umidificate, dovranno avere un’etichetta chiara e standardizzata che indica il loro impatto negativo sull’ambiente. Greenpeace definisce l’iniziativa «un primo passo, importante e positivo, verso la riduzione degli imballaggi e dei contenitori in plastica monouso».

Fonte: Skytg24