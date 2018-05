«Vero attentato a Costituzione? Nomina al Lavoro di Giggino Di Maio»

Condividi

Vittorio Sgarbi non poteva non commentare la situazione venutasi a creare nell’ambito della politica italiana negli ultimi giorni. Lo fa, come sua abitudine, con un post Facebook: «il vero attentato alla Costituzione non è la mancata nomina a ministro di Paolo Savona, ma la nomina al Lavoro di «Giggino» Di Maio. Mattarella lo sa benissimo, e ha fatto uno scambio di persona. Per fare il professore occorrono i titoli, per fare il magistrato occorrono i titoli, per fare il medico occorrono i titoli, per fare il ministro che Governa una nazione non solo non occorre avere titoli di studio, ma assumere il ministero come primo lavoro. Con Di Maio e «Fico colf», il Parlamento s’è trasformato in un ufficio di collocamento».