Verona, trovare parcheggio diventa facile: arriva “Find & Park”

Trovare un parcheggio a Verona da oggi sarà più facile. Il capoluogo scaligero è infatti la prima città italiana a sperimentare “Find & Park“. La nuova funzione dell’app EasyPark – che permette di pagare la sosta comodamente dal proprio smartphone – guida gli utenti verso la loro destinazione, lungo le strade dove è più probabile trovare parcheggio.

Secondo un sondaggio dell’istituto di ricerca YouGov – commissionato da EasyPark –, il 40% degli automobilisti perde in media dai 6 ai 10 minuti per trovare parcheggio, che salgono a 16-20 minuti per il 9% degli intervistati. Le stime indicano che l’automobilista medio spreca più di 2.500 ore della sua vita alla ricerca di un posto libero nelle strade cittadine.

Fonte: Panorama Auto

(Ph. EasyPark)