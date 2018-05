Airbnb: «Venezia capitale mondiale turismo di massa»

Condividi

Nel suo rapporto sul “turismo sostenibile” che mette a confronto otto mete turistiche mondiali, Airbnb riconosce il problema del sovraffollamento di turisti nel capoluogo lagunare del Veneto. Come scrive Roberta De Rossi su La Nuova Venezia a pagina 16, nel documento dal titolo “Healthy Travel anche Healthy destinations” presentato ieri a Parigi, Airbnb elegge «Venezia capitale mondiale del turismo di massa: batte Barcellona, Amsterdam, Bangkok» per numero di turisti calcolati dal portale in 73,8 visitatori l’anno per ogni residente in città.

La piattaforma per affitti turistici online sottolinea però come solo 2,2 di quei 73,8 visitatori hanno prenotato attraverso il portale: «in termini di impatto sulle città – si legge nello studio – tra il 72% e il 93% degli annunci Airbnb nelle città analizzate sono fuori dalle aree sotto stress, un turismo “sano” e meno invasivo che porta a maggiori benefici per il territorio». Il calcolo di Airbnb tuttavia suddivide i 20 milioni di turisti stimati in città nel 2017 per i 270 mila abitanti dell’intero territorio comunale. Se si suddividesse tale cifra per i soli abitanti in città, si otterrebbe un numero di turisti molto maggiore: 370 visitatori all’anno ogni residente della città storica.