Arena, scontro con Fondazione: sindacati abbandonano tavolo

Alla vigilia dell’apertura della stagione lirica a Verona il prossimo 22 giugno, è scontro tra i sindacati dei lavoratori areniani e la Fondazione. I rappresentanti delle categorie convocati ieri alle 9, hanno abbandonato il tavolo attorno a cui si doveva discutere del programma per l’anno prossimo. «Su convocazione della Direzione – si legge in una nota pubblicata dall’Arena a pagina 15 -, convocazione che non rispettava assolutamente il minimo della decenza di rapporto sindacale, le organizzazioni sindacali hanno deciso di abbandonare il tavolo, dando il segnale della loro totale contrarietà ad un meccanismo di relazioni che non si basa sul confronto ma su mere comunicazioni e che, nonostante ogni sforzo propositivo da parte sindacale, non può portare a nessun risultato positivo».

«Ne è esempio eclatante – continuano i sindacati – la recente trattativa sulle assunzioni a termine del Festival, gravemente inficiata da un approccio confuso ed approssimativo». Le categorie, nella loro nota congiunta, si dicono tuttavia disponibili a riprendere le trattative con la controparte su sulla pianta organica e sul rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale a fronte «di un vero cambiamento di atteggiamento e di una reale volontà di confronto e di negoziazione». Le parti torneranno ad incontrarsi oggi.