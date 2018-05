Autostrade, da oggi tutor spenti in tutta Italia

Condividi

Da oggi i tutor in autostrada sono spenti. Il sistema di rilevamento elettronico della velocità, gestito dalla Polizia stradale, è stato sospeso in attesa della definizione del contenzioso tra Autostrade per l’Italia e la Craft, l’azienda che rivendica i diritti sul brevetto. Sulle autostrade torneranno in via temporanea altri sistemi di rilevazione della velocità.

Polizia Stradale e Autostrade per l’Italia hanno precisato che «continueranno, ciascuna per gli obblighi specificamente loro imposti dalla legge, ad avere cura della sicurezza e della incolumità dei cittadini che viaggiano in autostrada». Le due istituzioni «stanno lavorando per l’attivazione in via sperimentale del nuovo sistema SICVe PM, approvato con provvedimento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 3338 del 31 maggio 2017».

Fonte: Skytg24

(Ph. Shutterstock)