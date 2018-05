Azioni in cambio di mutuo, Veneto Banca condannata a risarcire ex socio

Condividi

L’arbitro per le controversie finanziarie istituito presso la Consob ha condannato Veneto Banca al risarcimento di oltre 8 mila euro ad un ex socio convinto dall’istituto nel 2014 a comprare 200 azioni in cambio di un mutuo fondiario. « Sfortunatamente – sottolinea l’avvocato Matteo Moschini su La Nuova Venezia a pagina 14 – a seguito della messa in liquidazione coatta di Veneto Banca, non mi sarà possibile agire nei suoi confronti per ottenere il dovuto. Agirò nei confronti di Intesa SanPaolo, in base alle comuni norme civilistiche, tenuta a risarcire i danni cagionati dalla Veneto Banca».