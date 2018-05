BpVi e Vb, risparmiatori: «Mattarella ci riceva»

Condividi

«Pregiatissimo Presidente, con la presente a nome di migliaia di famiglie di risparmiatori delle due banche venete, chiediamo come associazione un incontro immediato con Lei soprattutto a riscontro delle Sue parole relative al Suo discorso del 27 maggio 2018 delle 20:30 con cui si è dichiarato garante del risparmio delle famiglie e dei risparmiatori». Così in una lettera inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’associazione di ex soci “Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza & Veneto Banca”.

«Avevamo instaurato con il nascente governo Conte e le forze politiche che lo sostenevano una linea di confronto e dialogo concreta per il ristoro dei danni subiti dalla liquidazione delle due banche venete – prosegue la missiva -. In quasi tre anni di battaglie Lei si è sempre defilato dall’assumere iniziative a tutela o a garanzia dei risparmiatori che noi rappresentiamo e anzi, Lei ha approvato l’infame decreto 99 del 2017 che ci ha, di fatto, cancellati. Dov’è la coerenza nella tutela delle famiglie dei risparmiatori? Ora chiediamo formalmente un incontro urgente perché alla Sue belle parole di circostanza, seguano fatti reali».