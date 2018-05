«Caos Italia, Veneto rischia di finire in “pentolone” involutivo»

Condividi

Il presidente di Confartigianato Imprese Veneto, Agostino Bonomo, interviene sulla crisi istituzionale in atto giudicando «inutile quanto dannoso» lo scontro con l’Europa. «Il nostro Pil dipende molto dai Paesi Europei (Germania in primisdato che è il primo partner con 8 miliardi) – spiega in una nota – Ci lega una solida relazione manifatturiera ma nono solo, un reciproco rispetto, il Veneto è spesso paragonato per efficienza e valori al nord Europa». Bonomo considera «legittime» le intenzioni di modificare i trattati europei «ma in questa situazione, alimentare dialettiche poco responsabili con i nostri “vicini” non è opportuno. C’è un rischio di escalation».

«Non vedo un Veneto ed una Italia supini al volere della UE, tedesco, ai poteri forti, o ai grandi investitori internazionali – continua il presidente di Confartigianato Veneto -, ma è indubbio che quando si tratta di efficienza, capacità di programmazione e iniziative di politica economica, sociale etc, da sempre, almeno noi veneti, abbiamo guardato con interesse a quanto messo in campo da locomotive mondiali come Francia e Germania. Rischiamo di finire, come Veneto, in un pentolone nazionale involutivo che è l’esatto contrario dello scenario di autonomia responsabile che auspicavamo».