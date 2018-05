Cottarelli al Colle, Di Maio ritira l’impeachment: «fateci governare»

Condividi

Carlo Cottarelli è salito stamattina al Quirinale per un incontro informale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi, senza rilasciare dichiarazioni, è tornato alla Camera per lavorare alla squadra di governo da sottoporre al Capo dello Stato. Secondo fonti parlamentari, l’ex commissario alla spendig review ha dovuto far fronte a numerose rinunce e per questo ieri non ha sciolto la riserva, rinviando tutto a oggi. Nel frattempo, il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha rinunciato alla proposta di impeachment dopo il no della Lega, e si è detto pronto a collaborare con il Quirinale per ripartire da un governo Lega-M5S, ai quali potrebbe aggiungersi anche Fratelli d’Italia.

Fonte: Repubblica

(Ph. Marco Iacobucci EPP / Shutterstock)