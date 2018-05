Creazzo (Vi), israeliani comprano colorificio con incagli BpVi

Condividi

Il colorificio industriale Zetagi con sede a Creazzo nel Vicentino, passa dalle mani del fondo portoghese Glutinatus a quelle dell’israeliana Tambour che rilancerà l’azienda berica con un piano d’investimenti da 3 milioni di euro salvaguardando i posti di lavoro. Come scrive Federico Nicoletti a pagina 14 dell’edizione di Vicenza del Corriere del Veneto, la Zetagi, nota per aver riverniciato lo stadio della Juve a Torino, nel 2008 aveva contratto un debito con la Banca Popolare di Vicenza ma, con la liquidazione della stessa nel 2017, i crediti si erano trasformati in incagli che non erano poi transitati ad Intesa Sanpaolo.

I commissari liquidatori di BpVi avevano quindi messo in vendita i 7,7 milioni di euro di crediti incagliati con una base d’asta di 4,6 milioni. Un’asta vinta dagli israeliani che avevano presentato l’unica offerta. A quel punto Tambour, forte del pegno collegato sulle azioni, ha acquistato dai portoghesi per 2,2 milioni di euro, sempre al ribasso, le quote della Zetagi. La società è stata poi ricapitalizzata convertendo in capitale il debito acquistato.

(ph: shutterstock.it)