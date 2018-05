Dalla Rosa: «sul programma Rucco si affida a Marshall, noi ai vicentini»

Condividi

Sarà il voto dei vicentini online, nei gazebo e in 6 appuntamenti nei quartieri a dare la forma definitiva al programma di Otello Dalla Rosa, che verrà quindi presentato venerdì 8 giugno con una precisa indicazione delle priorità indicate dai cittadini. «Rucco – attacca Dalla Rosa – ricicla un fumoso “Contratto” di sapore berlusconiano, e ci ricordiamo tutti come è andata a finire. Noi proponiamo una concretissima “Lista della spesa”, da costruire con tutti i vicentini: come fa una famiglia, mettendo assieme le cose che vogliamo con quelle che possiamo permetterci».

Un elenco delle priorità, le scelte da attuare con maggiore urgenza, selezionate tra le 60 proposte elaborate durante un lungo lavoro di mesi e nate dal confronto con cittadini e associazioni. E accanto ai quattro grandi temi che caratterizzano la proposta di Dalla Rosa, e cioè l’impegno su sicurezza, ambiente, sviluppo e cultura, sociale e quartieri. «C’è chi, come Rucco, si scrive un programma, lo chiama contratto e se lo firma come fosse un’autocertificazione, peraltro di dubbio valore vista la sua incapacità di mantenere la parola data alla città solo pochi giorni prima; e c’è chi invece il programma lo scrive davvero assieme ai vicentini. C’è chi, come il nostro avversario, confeziona uno striminzito elenco di pensierini del tutto generici, fatti di slogan e hashtag, e chi presenta un elenco di 60 proposte concrete, elaborate nei mesi con un paziente lavoro. E infine c’è chi, ancora Rucco, per provare a darsi credibilità chiama come testimonial il fantasma di George Marshall, politico americano morto da 60 anni; e chi come giudici chiama i vicentini, come faremo noi nei prossimi giorni per chiudere con loro il nostro programma. Senza tanti show o passerelle – continua Dalla Rosa -, il nostro percorso è iniziato con la partecipazione e con l’ascolto tra i vicentini, incontrandoli nelle piazze, nelle strade, nei bar. Con i 6400 cittadini che mi hanno scelto attraverso le primarie, non con una guerra di potere come ha fatto il centrodestra. Come è iniziato, così quel percorso è proseguito e così finisce: lasciando che siano ancora i vicentini a indicare le priorità per il lavoro del futuro sindaco».

Il candidato sindaco Otello Dalla Rosa lancia così “Sceglie Vicenza“, la campagna di ascolto e partecipazione che caratterizzerà tutti i prossimi giorni fino alle elezioni del 10 giugno. Una campagna che si articolerà attraverso gazebo nelle piazze, sei serate nei quartieri e un questionario online da domani sul sito otellodallarosa.it che chiameranno i vicentini a esprimersi sulle proposte avanzate da Otello Dalla Rosa, indicando le loro priorità.

«Andiamo avanti con coerenza lungo la strada che abbiamo scelto: stare dalla parte dei vicentini – sottolinea Otello Dalla Rosa -. Le proposte che abbiamo elaborato finora nascono proprio dall’ascolto delle esigenze dei cittadini, dall’approfondimento delle problematiche che ci sono state presentate, dalla condivisione delle prospettive che vogliamo costruire per noi e i nostri figli. Non sono proposte calate dall’alto e non sono proposte di una parte. Sono proposte dei vicentini. Nascono da loro e ora a loro chiediamo di dirci quali tra queste ritengono più importanti e su quali l’amministrazione dovrà agire con maggior forza e urgenza. Ci sarà il tempo delle decisioni e delle azioni, ma questo verrà sempre dopo il tempo dell’ascolto e della condivisione».

Dalla sicurezza all’ambiente, dalla scuola al lavoro passando per l’innovazione, la mobilità, la cultura e i grandi progetti per Vicenza: 12 temi, 60 proposte concrete, sui quali i vicentini potranno continuare a far sentire la loro voce andando sul sito del candidato Otello Dalla Rosa (otellodallarosa.it), lasciando le loro indicazioni ai gazebo delle liste della coalizione oppure direttamente agli eventi che saranno promossi nei prossimi giorni nei quartieri della città.

Il calendario degli appuntamenti si apre venerdì 1 giugno nell’area verde di Parco Città (ore 20) per proseguire lunedì 4 in Villa Lattes (via Thaon di Revel – ore 20.00), martedì 5 nella sede della Circoscrizione 2 (via De Nicola – ore 19.00), mercoledì 6 in Villa Tacchi (viale della Pace 89 – ore 19.00), giovedì 7 nella piazza di Laghetto (via Lago Maggiore – ore 19.00) prima di concludersi con l’evento di chiusura della campagna elettorale, giovedì 8, alle 20.30 in piazza dei Signori.

