Elezioni Vicenza, Rucco: «i miei obbiettivi per i primi 100 giorni»

Il candidato sindaco di Vicenza Francesco Rucco lancia il suo “Contratto per una città che cambia”: gli impegni per i primi 100 giorni di governo che vedono coinvolti i vicentini con tutte le forze civiche e politiche del centrodestra. «Il lavoro di ricostruzione da fare è tanto – dichiara il candidato di centrodestra -, difficile ma affascinante e dobbiamo partire dal coinvolgere i vicentini intorno al desiderio di sentirsi parte di una comunità, di un progetto, di un racconto. Di un contratto». Di fronte al modello del centrosinistra, «basato sulla rassegnazione e sull’impotenza», per Rucco bisogna essere «capaci di offrire una soluzione».

«Vediamo rassegnazione di fronte al dramma del degrado e della sicurezza che non c’è. Rassegnazione contro la mancanza di certezze in un mondo del lavoro in cambiamento continuo. Rassegnazione che trova riscontro di fronte all’aumento delle diseguaglianze e delle famiglie in condizioni di povertà. Rassegnazione perché vi è anche a Vicenza una generazione di nuovi genitori che ha paura di non riuscire a garantire ai propri figli una vita migliore e servizi adeguati. Il punto da cui ripartire – conclude Rucco – è l’idea che l’azione collettiva sia lo strumento migliore per garantire la sicurezza individuale, la libertà e la prosperità, mantenendo il desiderio di generare ricchezza e di distribuirla in modo più equo, lavorando per far sì che quello che i nostri concittadini otterranno sia un sistema che funziona, una comunità che ritrova la sua identità».

Ecco gli obbiettivi dei primi 100 giorni:

1. SICUREZZA #NOSLOGAN

Piano per la custodia e la sorveglianza dei parchi

2. VIABILITÀ #FLUIDAEINTELLIGENTE

Presentazione in consiglio comunale della delibera di riordino della viabilità urbana

3. TERRITORIO E INFRASTRUTTURE #RIQUALIFICAZIONE

Presentazione del fondo immobiliare e delibera di indirizzo

4. AMBIENTE #RISPETTOTOTALE

Piano di controllo e contenimento dell’inquinamento atmosferico

5. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE #VICENZADIGITALE

Approvazione delle misure per l’accesso da remoto a tutti i documenti comunali per i privati e le aziende

6. COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE #VICENZAPRODUTTIVA

Approvazione misura Shop and go (sconto per chi parcheggia e acquista)

7. LA PERSONA, LA FAMIGLIA, LA COMUNITÀ #BASECOMUNE

Approvazione delibera di indirizzo sulle misure a sostegno della famiglia

8. GIOVANI + SPORT + STARTUP #GENERAZIONEINRETE

Approvazione del Piano Internazionale delle Politiche Giovanili

9. CULTURA E TURISMO #IDENTITÀESPOSTA

Approvazione della delibera “Vicenza città dell’architettura”