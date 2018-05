Governo, anche oggi nulla di fatto: «meglio non forzare i tempi»

Condividi

Ennesima fumata nera dal Quirinale. Oggi è stata una giornata di incontri informali per il presidente Mattarella che ha visto sia il premier incaricato Carlo Cottarelli e sia il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio.

Fonti interne sottolineano che non c’è nessun tipo di problema sulla lista dei ministri di Cottarelli ma che è stato deciso di non forzare i tempi. Sembrerebbe quindi che il rallentamento sia dovuto all’evoluzione della situazione politica e alla ricerca di intese per far nascere un governo.

Fonte: Il Fatto Quotidiano