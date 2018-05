«Il mostro di Firenze sono io: il serial killer Zodiac»

Condividi

Un doppio clamoroso colpo di scena che riguarda due delle più cruente scie di sangue avvenute in Italia e in America. Il mostro di Firenze sarebbe un 82enne ex ufficiale dell’esercito americano di origini italiane, già conosciuto negli Stati uniti come il serial killer “Zodiac“, autore di numerosi delitti tra il ’66 e il ’74 con messaggi cifrati alla stampa. Lo avrebbe rivelato lui stesso al giornalista Francesco Amicone, che ne ha scritto la biografia.

Da qui un esposto ai carabinieri di Monza trasmesso alla procura fiorentina, insieme a un documento con dati biografici e 4 indovinelli la cui soluzione porta all’identità di “Zodiac”. Tra i killer seriali più ricercati negli Stati Uniti, avrebbe ripreso a colpire con medesime modalità dopo essersi trasferito in Italia, nel 1974, anno a cui risale il primo omicidio del “mostro”. A cominciare dall’unica area scelta per commettere gli omicidi. Il nord della California negli Usa. Qui, la provincia di Firenze.