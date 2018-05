«Italiani scrocconi e mendicanti», trevigiano denuncia Der Spiegel

Condividi

Ha sollevato un polverone di polemiche l’editoriale uscito qualche giorno fa su Der Spiegel ma qualcuno è andato oltre. Un trevigiano, infatti, si è sentito talmente offeso da quelle parole che ha deciso di denunciare il settimanale tedesco.

Ecco le parole di Andrea Codognotto, avvocato di Oderzo che ha accettato il mandato: «ho accettato perché condivido totalmente il suo pensiero. Perchè quanto riportato in quell’articolo è offensivo nei confronti di tutti gli italiani. Ma come si permette di darci degli scrocconi, dei mendicanti, di persone che non hanno voglia di lavorare?». La risarcimento richiesto è davvero singolare: un euro per ogni italiano che verrà poi devoluto alle famiglie in difficoltà per la crisi.

Fonte: newsnotizie