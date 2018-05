Jorge Lorenzo testimonial per #EnjoyRespectVenezia [VIDEO]

Condividi

Sono state girate tra Venezia e Mestre, con il pilota Jorge Lorenzo, le immagini per lo spot promozionale della prossima tappa del MotoGP che si svolgerà domenica 3 giugno al Mugello. Le riprese che hanno visto protagonista il pluricampione del mondo sono state realizzate in Piazza Ferretto a Mestre, in Piazza San Marco e in Bacino a bordo di una gondola, oltre a Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia.

Con l’occasione Lorenzo ha accettato la proposta di diventare testimonial di #EnjoyRespectVenezia, la campagna di sensibilizzazione del Comune di Venezia per il rispetto e il decoro della Città che ha già coinvolto illustri personaggi della musica, dello sport, del cinema e dello spettacolo, nazionali ed internazionali.