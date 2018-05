Lapo: «mi offro gratis a qualsiasi governo per aiutare l’Italia»

Condividi

Lapo Elkann in un’intervista esclusiva per Vanity Fair ha dichiarato: «io, gratis, sarei onorato di aiutare l’Italia a rilanciarsi in termini di comunicazione a livello mondiale. Voglio “vendere” l’Italia, le sue qualità, le sue bellezze e specificità, nel mondo. Mi offro volontario, a disposizione di qualsiasi governo avremo da qui a un mese. Sogno di aiutare il mio Paese».

«Credo nella mia patria – conclude Elkann -, credo che il mio Paese abbia bisogno di aiuto e di stimoli. Io ci sono. Se altri vogliono farlo, facciamolo assieme, per risvegliare l’amore per il nostro Paese. Un amore che chi guida il Paese, forse, non ha».

Ph: Facebook Garage Italia Customs