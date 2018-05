Ma quale Mattarella, il governo lo ha silurato Salvini

Condividi

Una volta si chiamavano bugie, adesso si chiamano “narrazione”. Ma bugie rimangono. C’è adesso una “narrazione” che fa andare fuori di testa i Saint-Just da cortile, quelli che improvvisamente, dopo aver sparato sulla Costituzione, ne diventano, conoscendola poco e male, i paladini. E si infiammano. Sì, perché la prudenza, il ragionamento, non sono più di moda. Adesso, per far finta di esserci e di pensare, bisogna dar mostra di essere “incazzati”.

La bugia invereconda, nascosta dietro questa narrazione, è questa: Mattarella ha stoppato il governo Di Maio-Salvini.

Se Mattarella avesse voluto stoppare un governo del genere, furbescamente avrebbe potuto, fin dall’inizio, fare il notaio, e nessuno adesso chiederebbe l’impeachment. Avrebbe offerto l’incarico prima a Salvini e poi a Gigino. E i due si sarebbero scannati. E si sarebbe andati a votare sempre con Cottarelli e Mattarella sugli scudi.

Ho sentito l’altro giorno un giornalista del Fatto quotidiano, sì, il giornale di Travaglio, da molti considerato quasi l’organo ufficioso del M5s, fare un ragionamento. Il presidente ha impedito che i due statisti, che il mondo ci invidia, si scannassero prima del tempo. Li ha accompagnati, ha creato le condizioni perché si mettessero intorno a un tavolo a stendere il programma, che loro, inconsciamente berlusconiani, chiamano “contratto”, ha aspettato i loro comodi, i loro tempi, i loro sbalzi di umore, ha accettato un presidente del Consiglio che l’unica scelta politica fatta in vita sua è stata quella di affittare un taxi, un pupo, uno cui la Casaleggio Associati avrebbe detto dove e quando fare la pipì.

Una cosa sola ha chiesto Mattarella: non mettetemi Savona ministro dell’economia. Qualsiasi altro, magari no quell’esagitato di Borghi, che è un Savona in sedicesimo, arroganza alla quarta potenza. Chiunque altro, magari uno che ha steso il famoso “contratto”.

Adesso Savona fa la colombella, l’offeso. Mattarella gli ha fatto uno sgarbo, a lui! Peccato che nei due anni appena trascorsi abbia seminato in rete fior di interventi in cui teorizza il suo famigerato Piano B, cioè l’uscita dall’euro. Uno dei punti di questo Piano B recita pressapoco così: poiché, appena torniamo alla lira, la speculazione internazionale ci massacrerà (e non aspetta altro), dobbiamo prima fare un’alleanza con un altro, o altri Stati, per farci proteggere. Che, per semplificare alla Salvini via, vuole dire andare da Trump o da Putin e chiedergli: scusate, li avete 3/400 miliardi di euro da prestarci nel caso in cui un Soros qualsiasi ci riduca alla fame?

Trovassimo anche il presidente cinese che ci dice di sì (l’unico che forse i soldi li avrebbe), lo farebbe perché gli siamo simpatici? O ci porrebbe delle condizioni che quelle di Draghi, Merkel e Junker al confronto sono regali? Questo è l’innocente Savona: un pericolo pubblico.

Tutti meno che lui, ha chiesto Mattarella. O lui o niente, ha risposto Salvini. Chi è che non ha voluto fare il governo? A me pare che sia stato Salvini. Voi pensatela come volete. E ho un sospetto che è quasi una certezza. Salvini, questo governo, non aveva alcuna voglia di farlo partire. E dal suo punto di vista lo posso anche capire.

Forza e Fratelli d’Italia alla finestra pronti ad approfittare di ogni errore e di ogni insuccesso. La Libia tornata in fiamme, un’estate di sbarchi che avrebbero distrutto il ministro dell’Interno e fatto rimpiangere Minniti (e lì voleva stare proprio Salvini!). Un presidente del Consiglio della Casaleggio Associati. No, meglio dire Savona o morte e scapolarla fino a settembre, e via con la campagna contro i poteri forti, contro il Quirinale, l’Europa e le agenzie di rating. E lo slogan: non ci hanno fatto governare.

Cinicamente, come è stato detto, Mattarella avrebbe potuto stare al gioco. E dirgli: va bene, tieniti il tuo Savona e vediamo quanta strada fai. Fregandosene dell’Italia come se ne frega Salvini, questa sarebbe stata la mossa giusta.

Voleva dire rinunciare a una prerogativa costituzionalmente prevista e assumersi la responsabilità dello sfascio conseguente. Voleva dire l’umiliazione della massima carica dello Stato, l’accettazione di un sopruso alla Costituzione repubblicana. Voleva dire, in una parola, tradire il giuramento fatto davanti alle Camere.

È vero, la situazione è drammatica. Il popolo italiano può anche decidere di suicidarsi. Ne ha facoltà.

