Melegatti, Zardini (Pd): «350 lavoratori pagano incapacità manager»

17:32 – Il deputato veronese del Pd, Diego Zardini commenta il fallimento di Melegatti. «La vicenda si conclude nel peggiore dei modi. L’inconcludenza e l’impreparazione del management aziendale lo pagheranno i lavoratori, i fornitori e i creditori».

Zardini chiede uno «sforzo straordinario» alle altre imprese veronesi del settore dolciario per assorbire i 350 lavoratori in uscita da Melegatti: «si tratta comunque di personale qualificato, in gran parte con esperienza consolidata nell’industria dolciaria. Credo che la scomparsa di Melegatti, per quanto dolorosa, apra opportunità per le altre aziende del settore già presenti a Verona. Si liberano fette di mercato importanti e potranno essere coperte con un aumento della produzione. Mi rendo conto che sarebbe ingenuo fare semplici somme algebriche, ma credo comunque che una quota importante di lavoratori, impiegati e addetti alle vendite di Melegatti possa essere facilmente e rapidamente riassorbita»

«Sono a conoscenza – conclude Zardini – che il sindacato sta facendo al meglio il proprio lavoro e mi metto ovviamente a disposizione per qualsiasi azione possa essere utile ad alleviare le tensioni e lo stress di queste 350 persone e delle loro famiglie». (Fonte: Ansa – 15:46)