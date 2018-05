Nubifragio nel Padovano, strade come fiumi [VIDEO]

Condividi

Ieri pomeriggio un nubifragio si è abbattuto sul Padovano, colpendo in particolare la zona nord. Le strade si sono trasformate in fiumi, come si può vedere nel video pubblicato da Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa girato a Limena. Molti gli interventi dei vigili del fuoco e dei carabinieri per cercare di arginare i disagi.