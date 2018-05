Padova, 23enne muore di embolia: dona organi

Condividi

Sofia Ponchia, 23 anni residente a Padova, è mancata ieri per un’embolia polmonare. Come scrive Alice Ferretti sul Mattino a pagina 25, la ragazza si è sentita male mentre era in visita domenica scorsa con il fidanzato Alessio al centro commerciale Le Brentelle per assistere a un’esposizione di auto d’epoca. Riaccompagnata a casa, nel giro di breve tempo le sue condizioni sono improvvisamente precipitate ed è stata ricoverata in ospedale. Purtroppo i tentativi dei medici di tenerla in vita non sono serviti e Sofia è mancata lunedì mattina.

La 23enne lascia la famiglia nel dolore ma, come ultimo gesto d’amore, ha donato i suoi organi e con le offerte del suo funerale aiuterà la Fondazione Città della Speranza. Sofia, dopo aver frequentato la scuola di Agraria aveva ottenuto lo scorso ottobre il suo primo contratto di apprendistato in un concessionario d’auto a Vigorovea. La giovane era appassionata di pallavolo e non aveva mai avuto alcun problema di salute.

(ph: Facebook – Sofia Ponchia)