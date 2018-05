«Padova, Arcella abbandonata: Giordani mi ascolti o lascio»

Condividi

Si apre una frattura nell’amministrazione di centrosinistra di Padova sui progetti in cantiere per il quartiere Arcella. Come scrive Luca Preziusi sul Mattino a pagina 19, Simone Pillitteri, consigliere comunale della lista civica del sindaco Sergio Giordani e delegato all’Arcella, ha consegnato nei giorni scorsi una lettera di dimissioni lamentando di essere stato lasciato solo a gestire le problematiche dell’area a nord della città. Le dimissioni sono state poi respinte dal primo cittadino che ha annunciato che si occuperà della questione dell’Arcella in giunta.

Pillittieri, oltre a denunciare l’abbandono dei programmi lanciati per l’Arcella durante la campagna elettorale, invita il sindaco a supervisionare meglio i lavori degli assessori Andrea Colasio e Andrea Micalizzi. Il primo viene accusato di non sostenere i progetti di rilancio artistico che aveva annunciato mentre il secondo viene criticato per aver tralasciato il recupero di edifici abbandonati nel quartiere (primo fra tutti l’ex hotel Abritto) concentrandosi invece su aree della città in cui è più popolare. «O mi date una mano seriamente, oppure me ne vado», avrebbe detto Pillittieri a Giordani minacciando nuovamente le dimissioni.

(ph: Facebook – Simone Pillitteri)