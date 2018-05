Pd Treviso: «Conte non sapeva del suo incarico? Non può fare il sindaco»

Condividi

Il Pd trevigiano va all’attacco del candidato sindaco del centrodestra Mario Conte dopo il caso dell’omessa dichiarazione del suo incarico come amministratore dell’azienda edile Maw srl poi fallita nel 2016. «Conte non sapeva di essere amministratore di una srl? Non vorrei mai diventasse sindaco, sarebbe inconsapevole di essere amministratore della città. Lo dico da tempo, non ha profilo e competenze per guidare la città», dichiara su La Tribuna a pagina 18 Giovanni Tonella, segretario comunale del Pd (in foto).

Sulla vicenda interviene anche Said Chaibi, candidato sindaco di Coalizione Civica: «Conte derubrica a disattenzione quella che altri possono ritenere una mancanza di trasparenza, avendo egli adempiuto agli obblighi di legge solo dopo la lettera di richiamo della presidenza del consiglio comunale». Il candidato del centrodestra, conclude Chiabi deve «eliminare ogni ombra e alone» da questa vicenda.

(ph: Facebook – giovanni Tonella)