Processo Mose, accusatori chiedono patteggiamento

L’ultima tranche dell’inchiesta sul Mose rischia di chiudersi il prossimo 18 settembre con una serie di patteggiamenti. Come scrive Rubina Bon su La Nuova Venezia a pagina 11, i legali dei 5 imputati (l’ex ad di Mantovani Piergiorgio Baita, l’ex direttore finanziario Nicolò Buson, l’ex presidente di Adria Infrastrutture Claudia Minutillo, l’ex referente del Coveco Pio Savioli, il faccendiere Mirco Voltazza) hanno infatti chiesto ieri mattina nella seconda udienza preliminare in tribunale a Venezia davanti al gup Gilberto Stigliano Messuti, di patteggiare sotto i 2 anni con la sospensione della pena. Tutti sono accusati a vario titolo di corruzione e reati finanziari.

Baita ha chiesto un’istanza di patteggiamento a due anni in virtù della sua collaborazione con gli inquirenti. La richiesta di patteggiamento include anche la pena del 2013 a 1 anno e 10 mesi per associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale. Tutti glia altri avranno tempo fino al 30 giugno per depositare le istanze di patteggiamento. Sulla domanda dovranno dare il proprio consenso i pubblici ministeri che hanno indagato sul Mose, il procuratore aggiunto Stefano Ancilotto e il collega Stefano Buccini, quindi la parola passerà al gup Stigliano Messuti che si esprimerà nella prossima udienza che è stata rinviata al 18 settembre.